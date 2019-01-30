Son Dakika Haberleri: ABD'de 'Kutup Girdabı' Soğukları

ABD'de 'Kutup Girdabı' Soğukları

23 dakika önce

ABD'de özelikle orta - batı eyaletlerinde eksi 30 santigrat dereceyi bulan 'kutup girdabı' soğukları yüzünden bazı illerde devlet daireleri ve okullar tatil ilan edildi.

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ABD'de özelikle orta - batı eyaletlerinde eksi 30 santigrat dereceyi bulan 'kutup girdabı' soğukları yüzünden bazı illerde devlet daireleri ve okullar tatil ilan edildi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:28 

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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