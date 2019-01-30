ABD'de 'Kutup Girdabı' Soğukları
23 dakika önce
ABD'de özelikle orta - batı eyaletlerinde eksi 30 santigrat dereceyi bulan 'kutup girdabı' soğukları yüzünden bazı illerde devlet daireleri ve okullar tatil ilan edildi.
ABD
'de özelikle orta - batı eyaletlerinde eksi 30 santigrat dereceyi bulan 'kutup girdabı' soğukları yüzünden bazı illerde devlet daireleri ve okullar tatil ilan edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:28
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