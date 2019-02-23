ABD'de Las Vegas'a Yıllar Sonra İlk Kar Düştü
22 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Las Vegas kentinde son 10 yılın ilk karı yağdı.
Amerika Birleşik Devletleri
'nin (ABD
) Las Vegas
kentinde son 10 yılın ilk karı yağdı. Ulusal Hava Durumu Ajansı 1.3 santimetrelik kar seviyesiyle 1937 yılındaki rekor dışında şehrin ilk ölçülebilir kar yağışı olduğunu açıkladı
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:28
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