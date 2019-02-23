Son Dakika Haberleri: ABD'de Las Vegas'a Yıllar Sonra İlk Kar Düştü

ABD'de Las Vegas'a Yıllar Sonra İlk Kar Düştü

22 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Las Vegas kentinde son 10 yılın ilk karı yağdı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Las Vegas kentinde son 10 yılın ilk karı yağdı. Ulusal Hava Durumu Ajansı 1.3 santimetrelik kar seviyesiyle 1937 yılındaki rekor dışında şehrin ilk ölçülebilir kar yağışı olduğunu açıkladı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:28 

Dünya
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