ABD'de Latin Amerikalı bir kişinin gözaltı sırasında ölümü tepki çekti - Son Dakika

ABD'de Latin Amerikalı bir kişinin gözaltı sırasında ölümü tepki çekti

NEW ABD'de siyahi George Floyd'un gözaltı sırasında polis şiddetiyle ölmesine yönelik protestolar devam ederken, Arizona'da Latin kökenli bir kişinin kelepçe altında hayatını kaybetmesi tepkilere neden oldu.

NEW ABD'de siyahi George Floyd'un gözaltı sırasında polis şiddetiyle ölmesine yönelik protestolar devam ederken, Arizona'da Latin kökenli bir kişinin kelepçe altında hayatını kaybetmesi tepkilere neden oldu.

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Kamuoyunun baskısı üzerine, yaklaşık 2 ay önce Arizona'nın Tucson kentinde gerçekleşen olayın video kayıtları yayımlandı.

Görüntülerde, Carlos Ingram Lopez adlı Latin Amerika kökenli bir kişinin evine, aile içi yaşanan tartışma şikayeti üzerine 21 Nisan'da 3 polisin geldiği görülüyor.

Garaja saklanan Lopez'i kelepçeleyerek yüzüstü yatıran polislerin, üzerinde uygun elbise bulunmadığı için Lopez'i plastik örtü ile örttükleri görülüyor.

Bu arada fiziksel baskıya maruz kalan Lopez'in ısrarla İngilizce ve İspanyolca su istediği duyuluyor.

Yaklaşık 12 dakika süren gözaltı işlemi sırasında Lopez'in hareketsiz kaldığı ve daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılmaya çalışıldığı dikkati çekiyor.

27 yaşındaki Lopez'in adli tıp raporunda ölüm nedeni polislerin uyguladığı fiziksel baskı ve vücudunda bulunan kokaine bağlı olarak kalp krizi olarak kaydediliyor.

Olaya karışan 3 polisin görevlerinden istifa ettiği açıklanırken, Federal Araştırma Bürosunun da (FBI) katılımıyla olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 23:03 Kaynak: AA

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