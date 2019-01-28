ABD'de Limandan Kurtulan Gemi Demiryolu Köprüsüne Çarptı
1 saat önce
- ABD'de limandan kurtulan gemi demiryolu köprüsüne çarptıNEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Hudson Nehri'nde dev buz kütlelerinin sürüklediği bir gemi limandan kurtularak demiryolu köprüsüne çarptı.
- ABD
'de limandan kurtulan gemi demiryolu köprüsüne çarptı
NEW YORK - ABD'nin New York
kentindeki Hudson Nehri'nde dev buz kütlelerinin sürüklediği bir gemi limandan kurtularak demiryolu köprüsüne çarptı.
Hudson Nehri'nde dev buz kütlelerinin sürüklenmesi nedeniyle 7 gemi demirledikleri limandan kurtularak akıntıya kapıldı. Limandan ayrılan 4 katlı yolcu gemisi Captain J.P. III, sürüklenerek Albany'deki demiryolu köprüsüne çarptı. Albany ve Rensselaer'ı bağlayan demiryolu köprüsünün altında sıkışan 91.4 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, saatler sonra çıkarılabildi. Sahil Güvenlik tarafından yapılan açıklamada, kurtarılan geminin Troy
limanına geri çekildiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:17 Kaynak: İHA
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