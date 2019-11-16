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Abd'de lise maçında silahlı saldırı

6 saat önce

ABD'nin New Jersey eyaletinde iki lise arasında oynanan Amerikan futbolu karşılaşması sırasında silahlı saldırı meydana geldi.

ABD'de lise maçında silahlı saldırı

ABD, (DHA)- ABD'nin New Jersey eyaletinde iki lise arasında oynanan Amerikan futbolu karşılaşması sırasında silahlı saldırı meydana geldi. Olayda 2 kişinin ağır yaralandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Silahlı saldırı Pleasantville Lisesi ve Camden Lisesi arasında oynanan Amerikan futbolu karşılaşması sırasında gerçekleşti. Yerel saat ile 20.30 civarında tribünde Pleasantville Lisesine ait bölümde oturanlara ateş açıldığı ve bunun sonucunda biri yetişkin olmak üzere 2 kişinin ağır yaralandığı belirtildi. Ayrıca, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan, sosyal medyada saldırı anına dair paylaşılan görüntülerde, insanların panikle kaçtığı ve bazı kişilerin de yere yattığı görüldü.

Abd'de lise maçında silahlı saldırı

Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:05 Kaynak: DHA
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