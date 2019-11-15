Son Dakika Haberleri: ABD'de liseye silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Dünya ABD'de liseye silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika Dünya

ABD'de liseye silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde, bir okula düzenlenen silahlı saldırıda, biri 14 diğeri 16 yaşında iki öğrenci hayatını kaybetti. Olayda 3 kişi de yaralandı.

ABD'de liseye silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde, bir okula düzenlenen silahlı saldırıda, biri 14 diğeri 16 yaşında iki öğrenci hayatını kaybetti. Olayda 3 kişi de yaralandı.


Etrafa ateş açtıktan sonra kendini kafasından vuran saldırganın polis denetiminde hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Saldırganın ve yaralı öğrencilerden birinin durumu ağır.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de bir liseye otomatik silahla baskın yapıldı: 1 ölü 5 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan döner dönmez, Lindsey Graham'dan Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi Eski CHP milletvekili Yılmaz Ateş, partisinden ihraç edildi Rusya, Kamışlı'da askeri üs kurduğunu açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 06:56:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de liseye silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]