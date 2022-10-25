ABD'de bir okulda daha silahlı saldırı yaşandı! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de bir okulda daha silahlı saldırı yaşandı! Ölü ve yaralılar var

25.10.2022 08:21

ABD'nin Missouri eyaletinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı. Saldırgan, polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.

ABD'de okullara yönelik silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Missouri eyaletinde yer alan St. Louis şehrindeki Merkezi Görsel ve Sahne Sanatları Lisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis Komiseri Michael Sack, düzenlediği basın toplantısında, okula giren memurların yaklaşık 20 yaşında olduğu anlaşılan zanlıyla kısa süre sonra çatışmaya girdiklerini ve saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini belirtti. Kurbanlardan birinin olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade eden Sack, yaklaşık 380 öğrencinin bulunduğu okulda saldırıdan önce kapıların kilitlendiğini aktararak fazla ayrıntı vermeden saldırganın binaya nasıl girdiğinin tespit edildiğini belirtti.

TEXAS'TA 21 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

Geçtiğimiz mayıs ayında ABD'nin Texas eyaletinde yer alan Uvalde'de bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 19 öğrenci ve 2 öğretmen yaşamını yitirmişti. Toplamda 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı ülke çapında büyük yankı uyandırmıştı. Silahlı saldırıyı düzenleyen şahsın 18 yaşında olması büyük dikkat çekmiş ve ABD hükümeti ülkede silah satın alma yaşını 21'e yükseltmişti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Son dakika haber... ABD'de liseye silahlı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı Son dakika haber... ABD'de liseye silahlı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı Son dakika haberi | ABD'de liseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü Son dakika haberi | ABD'de liseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü

Missouri, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de bir okulda daha silahlı saldırı yaşandı! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:35 Türkiye ile gerilim yaşayan Yunanistan'a ABD'den övgü! Başbakan Miçotakis'e telefonda söylemiş
08:29 Osmangazi Köprüsü'nden atlayan gencin son anları güvenlik kamerasına yansıdı
07:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla sosyal konukların ilk temeli atılacak
03:07 ABD'de bir okulda daha silahlı saldırı yaşandı! Ölü ve yaralılar var
00:23 Milli futbolcu Enes Ünal'ın performansı Türk futbolseverleri sinirden deliye döndürdü
00:07 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Cemevlerinin de yer aldığı teklif kabul edildi
00:05 17 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddia edilen şahsın iş yerini basıp meydan dayağı attılar! O anlar kamerada
00:03 Kepçenin önüne oturup parkın yıkımını önleyen Kıymet Teyze 83 yaşında hayatını kaybetti
00:04 Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş karşılaşmasını yorumlarken canlı yayında çileden çıktı: Ya ne işi var orada
23:40 Almanya Başbakanı Scholz'a seslenen vatandaş: Putin'le konuşun döner yine 4 euro olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2022 09:12:42. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de bir okulda daha silahlı saldırı yaşandı! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement