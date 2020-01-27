ABD'de mahkeme: Boşanmış kadın, erkeğin rızası olmadan dondurulmuş embriyo kullanamaz - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de mahkeme: Boşanmış kadın, erkeğin rızası olmadan dondurulmuş embriyo kullanamaz - Son Dakika Dünya

ABD'de mahkeme: Boşanmış kadın, erkeğin rızası olmadan dondurulmuş embriyo kullanamaz

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Arizona eyaletinde Yüksek Mahkeme, boşanmış bir kadının, eski kocası çocuk sahibi olmak istemiyorsa, dondurulmuş embriyo kullanamayacağına hükmetti.

ABD'de mahkeme: Boşanmış kadın, erkeğin rızası olmadan dondurulmuş embriyo kullanamaz, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Arizona eyaletinde Yüksek Mahkeme, boşanmış bir kadının eski kocası çocuk sahibi olmak istemiyorsa, dondurulmuş embriyo kullanamayacağına hükmetti.


Geçtiğimiz hafta verilen karar çiftin evlenmeden önce imzaladığı bir sözleşmeye dayanıyor. Buna göre ikilinin ayrıldıkları takdirde, bebek sahibi olmak veya kullanılmamış embriyoları bağışlamak için anlaşmaya varması gerekiyordu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:58 
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