ABD'de mahkeme: Boşanmış kadın, erkeğin rızası olmadan dondurulmuş embriyo kullanamaz

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Arizona eyaletinde Yüksek Mahkeme, boşanmış bir kadının eski kocası çocuk sahibi olmak istemiyorsa, dondurulmuş embriyo kullanamayacağına hükmetti.



Geçtiğimiz hafta verilen karar çiftin evlenmeden önce imzaladığı bir sözleşmeye dayanıyor. Buna göre ikilinin ayrıldıkları takdirde, bebek sahibi olmak veya kullanılmamış embriyoları bağışlamak için anlaşmaya varması gerekiyordu.