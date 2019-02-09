Son Dakika Haberleri: ABD'de Mahkeme, Üstsüz Güneşlenirken Gözaltına Alınan Üç Kadın Aleyhinde Karar Verdi
BBC

ABD'de Mahkeme, Üstsüz Güneşlenirken Gözaltına Alınan Üç Kadın Aleyhinde Karar Verdi

1 saat önce

New Hampshire eyaletinde Yüksek Mahkeme, bir plajda üstsüz güneşlendikleri için gözaltına alınan ve haklarında dava açılan üç kadının anayasal haklarının ihlal edilmediğine karar verdi.

ABD'de Mahkeme, Üstsüz Güneşlenirken Gözaltına Alınan Üç Kadın Aleyhinde Karar Verdi, System.String[]
ABD'nin New Hampshire eyaletinde Yüksek Mahkeme, bir plajda üstsüz güneşlendikleri için gözaltına alınan ve haklarında dava açılan üç kadının anayasal haklarının ihlal edilmediğine karar verdi.

Mahkeme 2'ye karşı 3 oyla aldığı kararda, Laconia kenti belediyesinin, kadınların meme uçlarının örtülmesine dair kurallarının anayasanın cinsiyet eşitliği ve ifade özgürlüğü ilkeleriyle çelişmediği belirtildi.

Aksi yönde görüş bildiren iki yargıç ise belediyenin kurallarının kadın ve erkeklere farklı muamele içerdiğini, bu nedenle anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

Küresel 'Meme Uçlarına Özgürlük' Hareketi aktivistleri olduğu belirtilen Heidi Lilley, Kia Sinclair ve Ginger Pierro adlı kadınlar, 2016'da Laconia'daki bir plajda etraftakilerin şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı.

Peirro gözaltına alınmadan önce üstsüz yoga yapıyor, diğer iki kadın da güneşleniyordu.

Alt mahkamenin davayı düşürmemesi üzerine, belediyenin kurallarında erkeklerin üstsüz güneşlenmesi konusunda herhangi bir atıf olmadığını belirten kadınlar ayrımcılığa uğradıklarını söyeyerek eyalet yüksek mahkemesine gitme kararı almıştı.

'Mahkeme kadın olmayı suç saydı'

Kadınların avukatı Dan Hynes, "Mahkemenin, kadınlara erkeklerden farklı davranılmasının cinsiyet ayrımcılığı anlamına gelmediğini savunan kararından düş kırıklığına uğradık. Mahkeme kadın olmanın suç sayılmasına fiilen göz yumdu" dedi.

Hynes, kararı federal yüksek mahkemeye taşıyabileceklerini söyledi.

Ekim 2017'de bir federal yargıç, Missouri'de erkeklerin meme uçlarını göstermesine izin veren ancak kadınlarınkini yasaklayan kuralların anayasaya aykırı olmadığına hükmetmişti.

2013'te San Francisco'da kamusal alanda çıplaklığı yasaklayan bir karar federal mahkemede onanmıştı.

Ancak Şubat 2017'de bir federal yargıç Colorado eyaletine bağlı Fort Collins kenti belediyesinin kadınların üstsüz denize girmesini yasaklayan kararını engellemişti. Mahkeme, bunun cinsiyet eşitliğine aykırı olduğunu belirtmişti.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:29 

Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşinin Çıkardığı Namus Dedikodusu Hayatını Kaybetmesine Yol Açtı Emekli Öğretmen, Oğlunu Bulmak İçin Gittiği Medyum Tarafından Dolandırılıp Cinsel Tacize Uğradı

Yeni Yıl Kutlamalarına Katılmak İstemeyen Müslümanlara Zorla Domuz Eti Yedirildi İngiliz Rapçi Cadet, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 18:26:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de Mahkeme, Üstsüz Güneşlenirken Gözaltına Alınan Üç Kadın Aleyhinde Karar Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]