ABD'de mahkemeden Bayer ve BASF'e 265 milyon dolarlık ceza - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'de mahkemeden Bayer ve BASF'e 265 milyon dolarlık ceza - Son Dakika Ekonomi

ABD'de mahkemeden Bayer ve BASF'e 265 milyon dolarlık ceza

13 dakika önce

Alman ilaç ve kimya şirketleri Bayer ile BASF, zirai tarım ilacı nedeniyle ürünlerinin zarar gördüğünü iddia eden bir çiftçinin açtığı davada toplam 265 milyon dolar ceza ödemeye mahkum edildi.

ABD'de mahkemeden Bayer ve BASF'e 265 milyon dolarlık ceza, System.String[]

Alman ilaç ve kimya şirketleri Bayer ile BASF, zirai tarım ilacı nedeniyle ürünlerinin zarar gördüğünü iddia eden bir çiftçinin açtığı davada toplam 265 milyon dolar ceza ödemeye mahkum edildi.

ABD'li şeftali üreticisi Bill Bader'in, komşu tarım arazilerinde zararlı otlara karşı kullanılan ve Bayer ile BASF tarafından üretilen "dicamba" ilacının buharlaşarak kendi arazisindeki ürünlere de zarar verdiği iddiasıyla açtığı davada jüri kararını açıkladı.

ABD'nin Missouri eyaletindeki Cape Girardeau mahkemesi jürisi, ABD'li şeftali üreticisi Bill Bader'ın Alman kimya şirketlerine karşı açtığı ve 3 hafta süren davada çiftçiyi haklı buldu.

Jüri, Bayer ve BASF'nin ABD'li şeftali üreticisi Bader'a 15 milyon dolar tazminat ve 250 milyon dolar para cezası ödemesini kararlaştırdı.

Bayer karara itiraz edecek

Alman şirketi Bayern, jüri kararının ardından yaptığı açıklamada, söz konusu sonucu "hayal kırıklığı" ile karşıladıklarını ve karara itiraz edeceklerini bildirdi.

Şirketin ürünlerinin zarara neden olduğuna ilişkin yeterli kanıtı olmadığının ifade edildiği açıklamada, "Şirket olarak zararlı otların temizlenmesine yönelik çözümlerin araştırılması ve geliştirilmesi için düzenli yatırımlar ve paydaşlarımızla ortaklıklar yapıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bayer'in 2018'de 63 milyar dolara devraldığı ABD'li tarımsal biyoteknoloji firması Monsanto tarafından zararlı otlara karşı üretilen bir başka ilacın da kansere yol açtığı iddiasıyla dava açılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Bayer, Basf, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:42 Kaynak: AA
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