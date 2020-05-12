ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı - Son Dakika Dünya

ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı

10 dakika önce

ABD'nin Los Angeles kentindeki bir hapishanede 21 mahkumun, erken tahliye edilebilmek umuduyla kendilerine koronavirüs bulaştırdığı açıklandı.

ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı, System.String[]

ABD'nin Los Angeles kentindeki bir hapishanede 21 mahkum, erken tahliye edilebilmek için kendilerine koronavirüs bulaştırdı. Los Angeles Polis Müdürlüğü'nün Twitter'da yayımladığı bir videoda mahkumlar sırayla bir yüz maskesini kokluyor ve ateşlerini yükseltmek için aralarında dolaştırdıkları şişeden sıcak su içiyor.

YÜZDE 60'LIK BİR ARTIŞ GÖRÜLDÜĞÜ AÇIKLANDI

Son iki ay içinde yaklaşık beş bin mahkumun erken tahliye edildiği kentte, 4 Mayıs'tan bu yana hapishanelerdeki koronavirüs vakalarında yüzde 60'lık bir artış görüldüğü açıklandı. Bu süre içinde 357 mahkumun koronavirüs testi pozitif çıktı.

"EV HAPSİNE ALINMAYACAKLAR"

Los Angeles Polis Müdürü Alex Villanueva 26 Nisan'da Pitches Hapishanesi'nde 50 kişilik bir koğuşta güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerle ilgili olarak "Mahkumlar hastalığa yakalandıktan sonra yargıçların merhametiyle ev hapsine alınmayı umuyorlardı. Böyle bir şey olmayacak" dedi.

ERKEN TAHLİYE EDİLMEYECEKLER

Villanueva, normal zamanlarda birbirlerinin eşyalarını kullanmayan mahkumların şişelerini ve bardaklarını paylaştıklarını ve hastalığa yakalanabilmek için sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek tokalaştıklarını söyledi. Alex Villanueva, hasta olmak istemeyen diğer mahkumlarla cezaevi personelinin hayatını tehlikeye atmakla suçladığı bu mahkumların erken tahliye edilmeyeceklerini belirtti.

Öte yandan mahkumlardan hiçbiri birbirlerine hastalık bulaştırdığı suçlamasını kabul etmedi. Kentte yargıçların sadece tutukluluk sürelerini tamamlamak üzere olan mahkumlar erken tahliye ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Polis, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 10:00 


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