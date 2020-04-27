ABD'de mahsur kaldığı iddia edilen Türk'ün ülkeye dönmeyi reddettiği ortaya çıktı - Son Dakika

ABD'de mahsur kaldığı iddia edilen Ömer Kork'un daha önce Türkiye'ye gitmeyi reddettiği ortaya çıktı.



Son günlerde Türk Hava Yolları'nın (THY) korona virüs salgını nedeniyle başlattığı tahliye uçuşları kapsamında Türkiye'ye gitmesi için pasaport ve bilet verilmediği iddia edilen ve Los Angeles'ta evsiz olarak yaşayan Ömer Kork isimli şahsın daha önce de Türkiye'ye gönderilmeye çalışıldığı öğrenildi.



Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğundan alınan bilgilere göre iki senedir sokakta yaşayan Kork'un bu süre içerisinde Dışişleri Bakanlığı'nın çabaları ile Türkiye'ye gönderilmeye çalışıldığı ancak psikolojik problemleri bulunan Ömer'in Türkiye'de başına kötü şeyler geleceği korkusu ile ortadan defalarca kaybolduğu belirtildi.



Pasaport hazır ancak uçuşa elverişli raporu yok



ABD'de mahsur kaldığı iddia edilen Ömer Kork'un geçtiğimiz 23 Nisan tarihinde gerçekleşen tahliye uçuşunda yer alması için THY'den onay alınamadığı bilgisinde ulaşıldı. Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz Kork'a geçici pasaport vermeye hazır olduklarını ancak THY'den bilet alamadıklarını söyleyerek pasaportu almaya gelmediklerini ifade etti. THY'den yapılan açıklamada ise 270 yetişkin ve 15 bebeğin yanı sıra özel uçuş nedeniyle ekstra personel ile yola çıkan tahliye uçuşunda özellikle psikolojik problemleri olduğu vurgulanan Kork için rapor gerekli olduğu belirtildi. Ancak bu raporun Kork ve onun uçuşunu üstlenen kişiler tarafından beyan edilmemesi üzerine diğer yolcuların güvenliği gözetilerek Kork'un uçuşa alınmadığı belirtildi.



Havacılık derneği AsMA'nın yayınladığı tavsiyelerde de, psikolojik bozuklukları olan yolcuların hava yolu ile seyahat etmesinin sakıncalı olduğu belirtilirken, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ise daha önce sağlık problemi yaşadığı bilinen hastalar için önlem alınmasını ve yanlarında refakatçi bulunmasını istiyor.



Uçuşta mahsur kalanlar tahliye edildi



Los Angeles Başkonsolosluğundan ulaşılan bilgide vizesi bittiği için ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan ve uçuşlar durduğu için Eşref Bedirhan Bozkurt isimli üniversite öğrencisinin de Dışişleri Bakanlığı ve Başkonsolosluğun çabaları ile Türkiye'ye dönmesinin sağlandığı belirtildi. - LOS ANGELES