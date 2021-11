ABD'de Malcolm X'in kızı Malikah Shabazz yaşamını yitirdi - Son Dakika

NEW ABD'de 1965'te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Amerikalı siyahi Müslüman lider ve sivil haklar savunucusu Malcolm X'in kızı Malikah Shabazz'ın, New York'taki evinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

New York Polis Departmanından yapılan açıklamada, Shabazz'ın Brooklyn'de bulunan evinde dün kızı tarafından ölü bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Shabazz'ın ölümünün doğal nedenlerden kaynaklandığı kaydedildi.

56 yaşındaki Shabazz, Malcolm X'in altı kızının en küçükleri olan ikizlerden biriydi. Malcolm X, 21 Şubat 1965'te Harlem'de o zamanki adı Audubon Ballroom olan salonda konuşma yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.