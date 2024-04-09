DeFi Borsası Mango Markets'ın 116 Milyon Dolarlık Vurgun İddiasıyla İlgili Yargılanma Süreci Başladı - Son Dakika
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Kripto

DeFi Borsası Mango Markets'ın 116 Milyon Dolarlık Vurgun İddiasıyla İlgili Yargılanma Süreci Başladı

DeFi Borsası Mango Markets\'ın 116 Milyon Dolarlık Vurgun İddiasıyla İlgili Yargılanma Süreci Başladı

Solana tabanlı DeFi platformu Mango Markets'tan 116 milyon dolarlık vurgun yaptığı iddia edilen Avraham Eisenberg, New York federal mahkemesinde yargılanmaya başlıyor. İki hafta sürmesi beklenen dava, Eisenberg'in avukatlarının talebi üzerine ertelendi. Eisenberg ve ekibi, Mango Markets'a yönelik operasyonu kabul ediyor ancak bunu 'kârlı bir ticaret stratejisi' olarak tanımlıyor.

09.04.2024 10:25
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DeFi borsası Mango Markets'ın 116 milyon dolarlık vurgun iddiasıyla ilgili olarak Avraham Eisenberg yargılanmaya başlıyor. Avraham Eisenberg'in yargılanma süreci New York'ta iki hafta sürecek bir duruşmayla devam edecek.

Avraham Eisenberg Yargılanıyor

Solana tabanlı DeFi platformu Mango Markets'tan 116 milyon dolarlık vurgun yaptığı iddia edilen Avraham Eisenberg, bugün New York federal mahkemesinde yargılanmaya başlıyor. İki hafta sürmesi beklenen dava, Eisenberg'in avukatlarının talebi üzerine Aralık 2023'ten bugüne ertelenmişti.

Eisenberg ve ekibi, Ekim 2022'de Mango Markets'a yönelik operasyonu gerçekleştirdiklerini kabul ediyor olsa da bunu platformun kuralları dahilinde "kârlı bir ticaret stratejisi" olarak tanımlıyorlar. İddialara göre Eisenberg, platformun fiyat belirleme sistemini manipüle ederek Mango tokenlarının değerini yapay olarak yükseltti. Bu şişirilmiş değerli tokenlar daha sonra 116 milyon dolar değerinde kripto kredisi almak için teminat olarak kullanıldı ve platform iflasın eşiğine geldi.

Eisenberg, yapılan anlaşma çerçevesinde çekilen fonların 67 milyon dolarını iade etmeyi kabul etti. Aralık 2022'de tutuklanan Eisenberg hakkında Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından çeşitli suçlamalarda bulunuldu. Son olarak ABD yasalarına göre banka dolandırıcılığı suçu 20 yıla kadar hapis cezası ile sonuçlanabiliyor.

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SON DAKİKA: DeFi Borsası Mango Markets'ın 116 Milyon Dolarlık Vurgun İddiasıyla İlgili Yargılanma Süreci Başladı - Son Dakika
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