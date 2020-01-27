ABD'de marinada yangın: en az 8 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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ABD'de marinada yangın: en az 8 ölü, 6 yaralı

6 saat önce

ABD'nin Alabama eyaletinde bulunan ahşap bir marinada çıkan yangında en az 8 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

ABD'de marinada yangın: en az 8 ölü, 6 yaralı, System.String[]

ABD'nin Alabama eyaletinde bulunan ahşap bir marinada çıkan yangında en az 8 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.


ABD'nin Alabama eyaletine bağlı Scottsboro şehrinde Jackson County Park marinası yandı. Yangın sonucu en az 8 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Düzinelerce tekne ise yanarak sulara gömüldü. Yangından kurtulmak için suya atlayan bazı insanlar kurtarılırken, dalgıçlar halen suda olması muhtemel insanların kurtarılması için göreve çağrıldı. Jackson County şef yardımcısı Rocky Harnen, "Çok sayıda insan kurtulmak için suya atladı ve kurtarıldı" dedi. Harnen ayrıca kurbanları aramanın son derece zor olduğuna dikkat çekti. Çatı enkazın teknelerin üzerine düşmesiyle batan teknelerin içinde de insanlar olabileceğinden korkulduğunu sözlerine ekledi.


Scottsboro İtfaiye Şefi Gene Necklaus da Tennessee Nehri üzerinde bir yürüyüş yolu, tekne rampaları ve balıkçılık ile yüzme rıhtımları bulunan iskelenin tamamen yandığını açıkladı. Yangının kıyıda bulunan bir elektrik kontağından çıktığını söyledi. Limanın yanmaya başlamasıyla bazı teknelerin hemen orada battığını diğerlerinin ise açıkta sulara gömüldüklerini söyledi. Alevlerin en az 35 tekneyi harap ettiğini bildirdi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Michael Jackson, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:56 Kaynak: İHA
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