ABD'de market önlerinde yüzlerce metrelik kuyruklar oluştu - NEW - Son Dakika

Amerika'nın New Jersey eyaletinde vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak süpermarketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Önlemler kapsamında market içine sınırlı sayıda müşteri kabul edilmesi de sınırların uzamasına sebep oluyor.