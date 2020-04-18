ABD'de market önlerinde yüzlerce metrelik kuyruklar oluştu - NEW - Son Dakika

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ABD'de market önlerinde yüzlerce metrelik kuyruklar oluştu - NEW
24 dakika önce
Amerika'nın New Jersey eyaletinde vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak süpermarketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Amerika'nın New Jersey eyaletinde vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak süpermarketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Önlemler kapsamında market içine sınırlı sayıda müşteri kabul edilmesi de sınırların uzamasına sebep oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 09:12 Kaynak: AA
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