ABD'de Martin Luther King Jr. anıldı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de Martin Luther King Jr. anıldı (2) - Son Dakika

ABD'de Martin Luther King Jr. anıldı (2)

1 saat önce

Martin Luther King, Jr. Ulusal Anıtından görüntüler Anıtı ziyaret eden Amerikalı vatandaşlardan görüntüler WASHINGTON - ABD'nin önde gelen insan hakları savunucusu Martin Luther King Jr. için başta başkent Washington olmak üzere ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Martin Luther King, Jr. Ulusal Anıtından görüntüler

Anıtı ziyaret eden Amerikalı vatandaşlardan görüntüler WASHINGTON - ABD'nin önde gelen insan hakları savunucusu Martin Luther King Jr. için başta başkent Washington olmak üzere ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. (2)

ABD'de Martin Luther King Jr. anıldı (2)

Amerika Birleşik Devletleri, Martin Luther King, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:29 Kaynak: AA
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