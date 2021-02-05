ABD'de maske karşıtı süpermarket tepki çekti - Son Dakika

ABD'de maske karşıtı bir süpermarkette çalışan ve müşterilerin tamamının maskesiz olması ve sosyal mesafe kurallarına uymaması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülkeler sert önlemler almaya devam ederken, ABD'de bir süpermarket, salgına yönelik alınan önlemleri protesto etti. ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Oakes Farms isimli markette çalışmak ve alışveriş yapmak için maske takılmaması şart koşuldu. Süpermarketin içinde yer alan tabelada, kimsenin maske takmaya zorlanmayacağına dair ifadeler yer alıyor. Covid-19 kısıtlamalarından kaçınmak için her yolu deneyen süpermarkette çalışan ve müşterilerin tamamının maskesiz olması ve sosyal mesafe kurallarına uymaması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Tepkiler üzerine işletmenin sahibi Alfie Oakes, açıklama yaparak, "Maskelerin işe yaradığına inanmıyorum. Virüsün bu ülkede 400 bin kişiyi öldürdüğüne ise beni kimse inandıramaz. Bu tamamen saçmalık" dedi.

Öte yandan ABD, korona virüs salgınından en çok etkilenen ülke konumunda.

(İHA)