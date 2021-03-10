- ABD'de maske takmayan yolcuyu uyaran şoför saldırıya uğradı - Son Dakika

- ABD'de maske takmayan yolcuyu uyaran şoför saldırıya uğradı

SAN FRANCISCO - ABD'nin San Francisco kentinde bir Uber sürücüsü, maske takmayı reddeden yolcunun saldırısına uğradı.

ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinde Subhakar Khadka adlı Uber sürücüsü, aracına aldığı 3 yolcudan birine maske takması yönünde uyarıda bulundu. Uyarıya sinirlenen yolcu, önce öksürdü sonra da şoförün maskesini yırtarak biber gazı sıktı. Aracın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın arka koltuğundaki maskesiz bir kadının Khadka'nın yüzüne kasıtlı olarak öksürdüğü ve bağırdığı görülüyor. Birkaç saniye sonra kadının Khadka'ya saldırarak cep telefonunu aldığı, yüzündeki maskesini çıkarıp attığı kameraya yansıyor. Diğer bir yolcu ise bağırmaya devam ettiği şoförü dövmekle tehdit ediyor.

Pazar günü yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepki topladı. Yerel basına konuşan sürücü Khadka, yolculardan birinin aracın içerisinde biber gazı sıktığını da belirterek aslen Nepalli olduğunu, 8 yıldır ABD'de yaşadığını, ırkı ve aksanı nedeniyle saldırıya uğradığına inandığını dile getirdi.

Uber tarafından yapılan açıklamada da şoföre saldırıda bulunan kadının hesabının askıya alındığı duyuruldu.