ABD'de mavna çeken gemiler çarpıştı: 3 kişi kayboldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de mavna çeken gemiler çarpıştı: 3 kişi kayboldu - Son Dakika

ABD'de mavna çeken gemiler çarpıştı: 3 kişi kayboldu

6 saat önce

ABD'deki Mississippi Nehri'nde mavna çeken iki geminin çarpışması sonucu 3 kişi kayboldu.

ABD'de mavna çeken gemiler çarpıştı: 3 kişi kayboldu, System.String[]

ABD'deki Mississippi Nehri'nde mavna çeken iki geminin çarpışması sonucu 3 kişi kayboldu.

Sahil Güvenlikten yapılan basın açıklamasında, ABD'nin Louisiana eyaletinin Luling bölgesi yakınlarında Mississippi Nehri'nde mavna çeken iki geminin çarpıştığı bildirildi.

Açıklamada, kazada batan "RC Creppel" adlı gemideki 4 denizciden birinin çevredeki kayıkçılar tarafından kurtarıldığı ancak 3 denizciden haber alınamadığı aktarıldı.

Kaybolan gemicilerin kimliklerinin belirtilmediği açıklamada, kaza nedeniyle havaya düşük miktarda zehirli buhar sızmış olabileceği vurgulandı.

Açıklamada, nehrin kazanın meydana geldiği bölümünün gemi trafiğine kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Mavnalarda sülfürik asit taşıyordu

Yarbay Robert Trevino, basın toplantısında, "RC Creppel"in sülfürik asit taşıyan iki mavnayı ittiğini ancak çarpışmadan sonra mavnaların gemiden ayrıldığını söyledi.

Kazada hasar gören bir mavnadan havaya sızıntı olması ihtimaline karşı önlem olarak hava kalitesinin gözlemlendiğini belirten Trevino, sızıntı belirtisi olmadığını kaydetti.

Trevino, kayıp gemiciler bulunana kadar arama çalışmalarının süreceğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeşil Bölge'ye atılan bazı füzeler ABD Büyükelçiliği'ne isabet etti!
Kobe Bryant'ın öldüğü helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı da hayatını kaybetti Irak'taki ABD Büyükelçiliği'ne roketli saldırı: 3 yaralı The Simpsons'ın 1993 yılında yayınlanan bölümünde 'koronavirüs' izine rastlandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 16:29:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de mavna çeken gemiler çarpıştı: 3 kişi kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]