ABD'de Mayıs ayında kar sürprizi - Son Dakika

ABD'de Mayıs ayında hava sıcaklığının düşmesiyle bazı eyaletler beyaza büründü.



ABD'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle bazı eyaletlerde soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu. Connecticut, Massachusetts, New York, New Jersey ve Pensilvanya eyaletlerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle bazı kesimlerde etkili olan kar yağışı şaşkınlık oluşturdu. Kar yağışıyla birlikte ortalık beyaza bürünürken, I 95, 276 ve 80 numaralı eyaletler arası otoyollarda aksamalar meydana geldiği belirtildi. Sürücüler, mayıs ayında yağan kar nedeniyle zor anlar yaşadı. - NEW JERSEY