ABD'de mayısta toptan eşya stokları azalırken, satışlar arttı

ABD'de toptan eşya stokları, mayısta yüzde 1,2 azalırken, toptan eşya satışları yüzde 5,4 arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, toptan eşya stokları ve satışlarına ilişkin mayıs ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, toptan eşya stokları, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 azalarak 642,5 milyar dolar oldu. Beklentilerle paralel bir seyir izleyen toptan eşya stokları verisi, nisanda ise yüzde 0,2'lik artış göstermişti.

Toptan eşya stokları mayısta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 4,2'lik düşüş kaydetti.

Aynı dönemde toptan eşya satışları ise bir önceki aya göre yüzde 5,4 artışla 419,1 milyar dolara yükseldi. Toptan eşya satışlarına yönelik piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 4 azalması yönündeydi. Toptan eşya satışları nisan ayında yüzde 16,4'lük azalış göstermişti.