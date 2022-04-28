ABD'de mentollü sigaraların yasaklanması önerisinde bulunuldu - Son Dakika

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ülkede mentol aromalı sigaraların yasaklanmasına yönelik öneride bulundu.

FDA Komiseri Robert Califf, Kongredeki bir alt komitede yaptığı konuşmada, ABD'de mentol aromalı sigaraların yasaklanması için tavsiye kararı aldıklarını açıkladı.

Califf, ayrıca aromalı puroların da yasaklanmasına yönelik karar aldıklarını belirterek bu yasağın yürürlüğe girmesi için öncelikle uzmanlardan yorumlar alınması gerektiğini kaydetti.