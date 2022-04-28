ABD'de mentollü sigaraların yasaklanması önerisinde bulunuldu - Son Dakika
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ABD'de mentollü sigaraların yasaklanması önerisinde bulunuldu

28.04.2022 20:30
ABD'de mentollü sigaraların yasaklanması önerisinde bulunuldu

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ülkede mentol aromalı sigaraların yasaklanmasına yönelik öneride bulundu.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ülkede mentol aromalı sigaraların yasaklanmasına yönelik öneride bulundu.

FDA Komiseri Robert Califf, Kongredeki bir alt komitede yaptığı konuşmada, ABD'de mentol aromalı sigaraların yasaklanması için tavsiye kararı aldıklarını açıkladı.

Califf, ayrıca aromalı puroların da yasaklanmasına yönelik karar aldıklarını belirterek bu yasağın yürürlüğe girmesi için öncelikle uzmanlardan yorumlar alınması gerektiğini kaydetti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, FDA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de mentollü sigaraların yasaklanması önerisinde bulunuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de mentollü sigaraların yasaklanması önerisinde bulunuldu - Son Dakika
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