ABD'de "mentollü" sigaraların yasaklanması için harekete geçildi - Son Dakika

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ABD'de mentollü sigaraları ve aromalı puroları yasaklamak için harekete geçti.

Mentollü sigaraların kullanımı bir ülkede daha yasaklanabilir. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ABD'de mentollü sigaraların ve aromalı puroların kullanımının yasaklanmasını önereceğini duyurarak, mentollü sigaralar ve tüm aromalı purolar için yeni bir sürecin başlayacağını duyurdu. FDA'nın kararı ile mentol aromaları ürünler tüketen grupların sağlığını koruyacak ve özellikle çocukların sigaraya başlamasını engelleyecek bir hareket olarak nitelendirildi. FDA'nın açıklamasında, "Mentol yasağının insanların sigarayı bırakmasına yardımcı olacağına dair güçlü kanıtlar var. Araştırmalar, mentolün tütünün çekiciliğini artırdığını ve özellikle gençler ve genç yetişkinler arasında düzenli sigara içmeye geçişi kolaylaştırdığını göstermektedir" denildi. FDA yetkilisi Dr. Janet Woodcock yaptığı açıklamada, "Bu eylemlerle, FDA gençlerin tütün ürünlerine başlamasını önemli ölçüde azaltmaya, mevcut sigara içenler arasında sigarayı bırakma şansını artırmaya yardımcı olacak" dedi.

"HAYAT KURTARAN BİR ADIM ATTI"

Robert Wood Johnson Vakfı Başkanı ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) eski direktörü Dr. Richard Besser ise karara ilişkin yaptığı açıklamada, "FDA tarihi ve hayat kurtaran bir adım attı. Mentollü sigaraların yasaklanması, kesinlikle hayat kurtaracak, büyük acıyı ortadan kaldıracak ve sağlık bakım maliyetlerini azaltacaktır" ifadelerini kullandı.

Mentollü sigaraların en az iki yıl daha piyasada olması beklenirken, Amerikan Akciğer Derneği Başkanı Harold Wimmer, kararın oyunun kurallarını değiştirdiğini ifade etti.

633 BİN CAN KAYBI ÖNLENEBİLİR

Uzmanlar, yetişkinlerin büyük çoğunluğunun sigara içmeye ergenlik yaşlarında başladıkları için mentol yasağının sigara içmeye başlayan insan sayısını önemli ölçüde azaltma potansiyeli olduğunu belirtti. Yasağın yürürlüğe girmesinden sonraki ilk 13 ila 17 ay içinde sigara kullanan 923 bin kişinin sigarayı bırakması beklenirken, tütün ürünlerine bağlı 633 bin can kaybının önlenmesi ön görülüyor.

-İHA-