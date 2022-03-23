ABD'de meydana gelen trafik kazasında 6 genç kız öldü - Son Dakika
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ABD'de meydana gelen trafik kazasında 6 genç kız öldü

23.03.2022 09:10
ABD'de meydana gelen trafik kazasında 6 genç kız öldü

ABD'nin Oklahoma eyaletinde tırla çarpışan araçtaki 6 genç kız hayatını kaybetti.

ABD'nin Oklahoma eyaletinde tırla çarpışan araçtaki 6 genç kız hayatını kaybetti.

Oklahoma Kamu Güvenliği Biriminden yapılan açıklamada, eyaletin Johnston bölgesine bağlı Tishomingo kentinde iki aracın karıştığı bir kazanın meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, lise çağındaki 6 genç kızın bulunduğu otomobil ile kaya taşıyan tırın çarpıştığı ifade edildi.

Genç kızların hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, ölenlerin kimlik ve yaş bilgilerine dair bilgi verilmedi.

Açıklamada, tır şoförünün hayatta olduğu ancak durumunun netlik kazanmadığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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