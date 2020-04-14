ABD'de mezarlıklarda yer kalmayınca doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de mezarlıklarda yer kalmayınca doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü - Son Dakika Dünya

ABD'de mezarlıklarda yer kalmayınca doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü

14 dakika önce

ABD'deki bir hastanenin morgunda yer kalmayınca doktorların dinlendiği odalar morga dönüştürüldü. Hastanedeki bir dinlenme odasında ise yatağa iki ceset konulduğu, bir cesedin ise koltuğa oturtulduğu görüldü.

ABD'de mezarlıklarda yer kalmayınca doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü, System.String[]

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'den korkunç görüntüler geliyor.

CESETLER BOŞ ODALARA ÜST ÜSTE KONULDU

New York'ta kazılan toplu mezarın yarattığı sarsıntı henüz dinmemişken bu kez Detroit'teki bir hastaneden kan donduran fotoğraflar paylaşıldı. Morgları tamamen dolan Sinai-Grace Hastanesi'nde koronavirüs kurbanlarının cesetleri boş odalara üst üste konuldu.

ABD'de mezarlıklarda yer kalmadı, doktor odaları morga dönüştürüldü

CESETLERDEN BİRİ KOLTUĞA OTURTULDU

Hastanedeki bir dinlenme odasında ise yatağa iki ceset konulduğu, bir cesedin ise koltuğa oturtulduğu görüldü. CNN International, çalışanların uyumak ve dinlenmek için kullandığı odaların morga dönüştürüldüğünü bildirdi.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 24 BİNE YAKLAŞTI

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1533 artarak 23 bin 649'a çıktı. Ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 25 bin 56 artışla 582 bin 634'e yükseldi.

ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 05:42 

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ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de mezarlıklarda yer kalmayınca doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü - Son Dakika
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