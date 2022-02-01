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ABD'de Michigan eyaleti "Dünya Başörtüsü Gününü" tanıdı - Son Dakika

ABD'de Michigan eyaleti "Dünya Başörtüsü Gününü" tanıdı

01.02.2022 22:47
ABD'de Michigan eyaleti "Dünya Başörtüsü Gününü" tanıdı

NEW ABD'nin Michigan eyaleti meclisi senatosunda yapılan oylamada 1 Şubat'ın "Dünya Başörtüsü Günü" olarak tanınması kararı çıktı.

NEW ABD'nin Michigan eyaleti meclisi senatosunda yapılan oylamada 1 Şubat'ın "Dünya Başörtüsü Günü" olarak tanınması kararı çıktı.

Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Michigan Senatosu, Demokrat Senatör Stephanie Chang'in 27 Ocak'ta sunduğu 1 Şubat'ın "Dünya Başörtüsü Günü" olarak tanınması tasarısını kabul etti.

Tasarının geçmesiyle ilgili yerel medyaya konuşan Senatör Chang, "Bugün, dünyanın dört bir yanında başörtüsü takarak alçakgönüllü bir hayat sürmeyi seçen milyonlarca Müslüman kadını tanıma günüdür." dedi.

Chang, kültür ve inançların paylaşılmak ve anlaşılmak için olduğunu kaydederek, "Dünya Başörtüsü Günü, İslam inancı ve uygulamalarının evrensel şekilde anlaşılmasına ve toplumumuz içinde daha güçlü bir sosyal bağ geliştirmeye çağrıdır." ifadesini kullandı.

ABD'de New York Şehri, Dünya Başörtüsü Günü'nü 10 yıl önce tanımaya başlamıştı.

Başörtüsü Günü

ABD'de yaşayan Bangladeş kökenli Nazma Khan, başörtülü olmasından dolayı öğrenim hayatı ve günlük yaşamında karşılaştığı zorlukların ardından farkındalık oluşturmak adına 2013'te Dünya Başörtüsü Günü etkinliğini başlattı.

Khan'ın girişimiyle her 1 Şubat'ta kutlanmaya başlanan Dünya Başörtüsü Günü, başörtülü Müslüman kadınlar ile gayrimüslimler arasında hoşgörü ve anlayışı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Dünya Başörtüsü Günü için dünya genelinde 45 ülkede 70'ten fazla gönüllü organizatör bulunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Michigan eyaleti 'Dünya Başörtüsü Gününü' tanıdı - Son Dakika


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