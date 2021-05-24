ABD'de Michigan Valisi Whitmer, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği için özür diledi - Son Dakika

ABD'nin Michigan eyaletinde Vali Gretchen Whitmer, bir içkili lokantada kalabalık bir grupla maskesiz eğlenirken çekilen fotoğraflarının sosyal medyada yer almasının ardından, eyalet yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı koyduğu sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket ettiği için özür diledi.

Vali Whitmer, eleştirilerin ardından yaptığı açıklamada, "Salgın boyunca kamusal kurallara uymaya dikkat ettim. Dün arkadaşlarımla gittiğim yerel restorana insanlar geldikçe kalabalık arttı ve masalar birbirine yaklaştı. Hepimiz aşılanmış olduğumuz için durup düşünmedik. Geriye baktığımda bunu düşünmemiz gerektiğini anlıyorum. Ben de insanım. Bir hata yaptım, özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Michigan eyaletinde barlar ve restoranlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapasite kısıtlaması altında ve sosyal mesafe kurallarını uygulamak kaydıyla hizmet verebiliyor. Buna göre bir masada en fazla 6 kişiye servis yapılabilirken masalar arasında 180 santimetre mesafe olması gerekiyor.

Demokrat Partili Vali Whitmer, şubat ayında vatandaşlara eyalet dışına seyahat etmemeleri uyarısı yapılırken özel jetiyle babasını ziyaret etmek için Florida'ya gitmesi nedeniyle de eleştirilmişti.

Whitmer, ikinci doz Kovid-19 aşısını 29 Nisan'da yaptırmıştı.