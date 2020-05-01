ABD'de milyonlarca kişi işsiz - Son Dakika

Korona virüs salgınının en fazla vurduğu ülke olan ABD'de birçok insan işsiz kaldı. Öyle ki işsizlik maaşına başvuranların sayısı 30 milyonu aştı. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Covid-19 etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı. ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, beklentileri aşarak 3 milyon 839 bin olurken, son 6 haftada da toplam 30 milyon 307 bine yükseldi.

Bu rakamlar, korona virüsün hem ABD'yi hem de ABD ekonomisini vurduğunu gözler önüne serdi.

(İHA)