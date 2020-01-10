ABD'de mini güvenlik zirvesi - Son Dakika
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ABD'de mini güvenlik zirvesi

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin nükleersizleşmesi süreci ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere Japon ve Güney Koreli üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin nükleersizleşmesi süreci ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere Japon ve Güney Koreli üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Ulusal Güvenlik Bürosu Şefi Shigeru Kitamura ve Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi Şefi Chung Eui-yong ile Kuzey Kore konusunu görüşmek üzere bir araya geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen kısa görüşmede Trump'ın Japonya ve Güney Kore'nin ABD'nin Hint-Pasifik Bölgesi'ndeki en güçlü müttefiklerinden ikisi olduğunu belirttiği, iki ülkeye destekleri ve derin dostlukları için de teşekkür ettiği ifade edildi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın da Kitamura ve Chung ile İran ve Kuzey Kore'deki durumu değerlendirmek üzere üçlü görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kuzey Kore, Japon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:35 Kaynak: İHA
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