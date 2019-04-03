Son Dakika Haberleri: ABD'de Miraç Kandili İdrak Edildi

ABD'de Miraç Kandili İdrak Edildi

1 saat önce

ABD'nin başkent Washington yakınlarındaki Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) Miraç Kandili çok sayıda Müslümanın katılımıyla idrak edildi.

ABD'de Miraç Kandili İdrak Edildi, System.String[]
ABD'nin başkent Washington yakınlarındaki Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) Miraç Kandili çok sayıda Müslümanın katılımıyla idrak edildi.

Açılışı 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ve ABD'deki en büyük camilerden birini bünyesinde barındıran merkezdeki programa, Washington ile çevre eyaletlerde yaşayan Türkler ve farklı etnik kökenden çok sayıda Müslüman katıldı.

Programda, Miraç Kandili'nin önemi Türkçe ve İngilizce anlatıldı, ilahiler okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda dua edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:42 Kaynak: AA

Washington, Miraç Kandili, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Ferrero, Kellogg's'un Bir Bölümünü Devralıyor Morgan Stanley: Dolar Bu Yıl Yüzde 6 Düşer ABD Dışişleri Bakanlığı Yerel Seçimlere İlişkin Açıklama Yaptı, Türkiye Anında Yanıt Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 09:48:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de Miraç Kandili İdrak Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]