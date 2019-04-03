ABD'de Miraç Kandili İdrak Edildi
1 saat önce
ABD'nin başkent Washington yakınlarındaki Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) Miraç Kandili çok sayıda Müslümanın katılımıyla idrak edildi.
ABD
'nin başkent Washington
yakınlarındaki Amerika
Diyanet Merkezi'nde (DCA) Miraç Kandili
çok sayıda Müslümanın katılımıyla idrak edildi.
Açılışı 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından yapılan ve ABD'deki en büyük camilerden birini bünyesinde barındıran merkezdeki programa, Washington ile çevre eyaletlerde yaşayan Türkler ve farklı etnik kökenden çok sayıda Müslüman katıldı.
Programda, Miraç Kandili'nin önemi Türkçe ve İngilizce anlatıldı, ilahiler okundu.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda dua edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:42 Kaynak: AA
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