ABD'de Mississippi eyaleti ırkçı konfederasyon sembolünü bayrağından çıkarıyor - Son Dakika

ABD'de Mississippi eyaleti ırkçı konfederasyon sembolünü bayrağından çıkarıyor

ABD'nin güney eyaletlerinden Mississippi, ırkçılık çağrışımı taşıdığı gerekçesiyle İç Savaş sırasında köleliği savunan eyaletlerin oluşturduğu Amerika Konfedere Devletler Birliğinin amblemini eyalet bayrağından çıkarma yönünde adım atıyor.

ABD'nin güney eyaletlerinden Mississippi, ırkçılık çağrışımı taşıdığı gerekçesiyle İç Savaş sırasında köleliği savunan eyaletlerin oluşturduğu Amerika Konfedere Devletler Birliğinin amblemini eyalet bayrağından çıkarma yönünde adım atıyor.

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Eyalet Senatosu ve Temsilciler Meclisi üyeleri, dün gerçekleştirdikleri ortak oturumda, bayrağın değişmesi için yasal değişiklikleri yapmak üzere yasama döneminin uzatılması kararı aldı.

Eyaletin Cumhuriyetçi Valisi Tate Reeves de Cumhuriyetçilerin kontrolündeki meclisin bayrak değişikliğine dair bir yasayı çıkarması halinde onaylayacağını açıkladı.

Senatör ve vekillerin bayrak değişikliğinde yasal süreci başlatmak için bugün oylamaya başlaması bekleniyor. İlk aşamada mevcut bayrağın eyalet yasasından çıkarılmasına yönelik yasal değişiklik yapılması öngörülüyor. Ardından konfederasyon sembolünün olmadığı bir bayrak tasarlamak üzere komisyon kurulacak.

Komisyonun hazırlayacağı yeni tasarımda "In God We Trust" (Tanrı'ya güveniriz) ifadesinin bulunması planlanıyor.

Komisyonun hazırladığı, konfederasyon sembolünün olmadığı bayrak tasarımı, 3 Kasım'da tek seçenek olarak halkoyuna sunulacak. Yeni tasarım seçmenlerin çoğunluğunun oyunu alırsa resmi bayrak olarak kabul edilecek, eğer alamazsa komisyon aynı ilkeler doğrultusunda yeni bir tasarım hazırlayıp yeniden halkın oyuna sunacak.

Bayrağında konfederasyon amblemi taşıyan son eyalet

Konfederasyon ambleminin eyalet bayrağından çıkarılması uzun yıllardır tartışılıyordu. Mississippi, kırmızı zemin üzerine mavi şeritli bir çarpı işareti üzerinde İç Savaş'ta köleliğin devamını savunan güney eyaletlerini sembolize eden 13 yıldızın olduğu amblemi hala bayrağında taşıyan son eyalet konumunda bulunuyordu.

Eyalet bayrağı, 1894 yılında, İç Savaş'ın ardından siyahi vatandaşların aşırı siyasi güce sahip olduğunu savunan beyazların baskısıyla kabul edilmişti.

Mississippi Yüksek Mahkemesi, 2000 yılında aldığı kararda eyalet yasalarının 1906'da revize edildiği ve amblemle ilgili hükmün çıkarıldığı gerekçesiyle bayrağın resmi nitelik taşımadığına kara vermişti. Kararın ardından eyalette 2001'de bayrak için halk oylaması yapılmış, oylamada seçmenlerin çoğunluğu konfederasyon amblemi olan bayrağın kullanılması yönünde oy kullanmıştı.

Nüfusunun yüzde 38'inin siyahi vatandaşların oluşturduğu eyalette kamu üniversiteleri ile çok sayıda şehir ve ilçe ırkçılık çağrışımı olan bayrağı kullanmayı reddediyordu.

ABD'de siyahi George Floyd'un 25 Mayıs'ta gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından ülke çapında gelişen ırkçılık karşıtı atmosfer, değişikliğe yönelik adımın atılması için uygun ortam oluşturmuş görünüyor.

Köleliği savunan başkan yardımcısının heykeli kaldırılmıştı

Öte yandan, ABD'de 1825-1832 yılları arasında başkan yardımcılığı yapan ve köleliğin kaldırılmasına direnmesi nedeniyle ülkeyi İç Savaş'a sürükleyen eski Başkan Yardımcısı John C. Calhoun'un Güney Carolina eyaletine bağlı Charleston kentinde bulunan heykeli de 25 Haziran'da kaldırılmıştı.

Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ırkçılık karşıtı protestolar ABD'ye ve dünyanın farklı ülkelerine yayılmış, sömürge ve kölecilik dönemlerine ait tarihi kişiliklerin heykellerinin kamusal alanlardan kaldırılması birçok ülkede gündeme gelmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 10:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Mississippi eyaleti ırkçı konfederasyon sembolünü bayrağından çıkarıyor - Son Dakika

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