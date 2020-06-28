ABD'de Mississippi eyaletinin bayrağı değişiyor - Son Dakika

ABD'de Mississippi eyaletinin bayrağı değişiyor

ABD'nin Mississippi eyaletinde halkın büyük bir kısmının ırkçılığın ve köleliğin sembolü olarak gördüğü konfederasyon bayrağının değiştirilmesine yönelik yasa teklifi eyalet meclisinde 34'e karşı 85 oyla kabul edildi.

ABD'nin Mississippi eyaletinde halkın büyük bir kısmının ırkçılığın ve köleliğin sembolü olarak gördüğü konfederasyon bayrağının değiştirilmesine yönelik yasa teklifi eyalet meclisinde 34'e karşı 85 oyla kabul edildi.

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ABD'de 46 yaşındaki George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolarda sömürge dönemlerine ait ve sömürgeciliği temsil eden anıt ve heykeller hedef haline geldi. Halkın büyük bir kısmının ırkçılığın ve köleliğin sembolü olarak gördüğü konfederasyon bayrağıyla ilgili tartışmalar da devam ediyor.


Mississippi eyaleti 1894'de kabul edilen bayrağını üzerinde yer alan konfederasyon amblemi nedeniyle bayrağı değiştirmeyi planlıyor. Mississippi eyaleti alt meclisi, Konfederasyon ambleminin eyalet bayrağından çıkarılması kararını 34'e karşı 85 oyla kabul etti.


Mississippi Valisi Tate Reeves, Afrikalı Amerikalıların ırkçılığı çağrıştırdığı için tepki gösterdiği konfederasyon amblemini eyalet bayrağından kaldırılması teklifinin meclisten geçmesi durumunda mevcut bayrağı değiştirmek için yasa tasarısını imzalamaya hazır olduğunu belirtti. Reeves Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Meclis, yeni bir eyalet bayrağını görüştüğü için günlerdir kilitlenmiş durumda. 1894'de kabul edilen bayrak hakkında devam eden tartışmalar, bayrağın kendisi kadar bölücü hale geldi. Bunu sona erdirme zamanı. Bu hafta sonu bana belgeyi gönderirlerse imzalayacağım" dedi.


Öte yandan Mississippi, bayrağında halen konfederasyon amblemi bulunan tek ABD eyaleti.


Konfederasyon dönemi generali Robert E. Lee'nin heykelleri de son haftalarda protestocuların hedefi haline gelmişti. Geçtiğimiz hafta Cuma akşamı Virginia eyaletinde yer alan Richmond kentinde Lee'nin heykelinin yıkılmasını isteyen göstericilerle polis arasında çıkan çatışmada 6 kişi tutuklanmıştı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, George Floyd, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 09:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'de Mississippi eyaletinin bayrağı değişiyor - Son Dakika

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