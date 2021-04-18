ABD'de motor arızası yaşayan gösteri uçağı denize zorunlu iniş yaptı - Son Dakika

? ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen Cocoa Beach adlı hava gösterisine katılan ve 2'inci Dünya Savaşı dönemine ait pervaleni uçak yaşanan arıza nedeniyle denize acil iniş yaptı.

ABD'nin Florida eyaletindeki Cocoa Beach adlı hava gösterisine katılan 2. Dünya Savaşı dönemine ait olduğu belirtilen uçak, meydana gelen arıza nedeniyle denize iniş yaptı. O anlar amatör kamera tarafından an be an kayda alındı. Sahile yaklaşık 30 metre mesafede yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Yetkililer, uçaktaki teknik arızanın sebebinin araştırıldığını bildirdi.