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ABD'de musluk sularındaki "görünmez zehir kokteyli" milyonların sağlığını tehdit ediyor - Son Dakika

ABD'de musluk sularındaki "görünmez zehir kokteyli" milyonların sağlığını tehdit ediyor

05.11.2021 11:15
ABD'de musluk sularındaki

NEW ABD'deki araştırma, ülkedeki milyonlarca insanın musluk sularındaki kanserojen kimyasallardan oluşan "görünmez zehir kokteyli" tükettiğini ortaya koydu.

NEW ABD'deki araştırma, ülkedeki milyonlarca insanın musluk sularındaki kanserojen kimyasallardan oluşan "görünmez zehir kokteyli" tükettiğini ortaya koydu.

Çevresel Çalışma Grubunun (EWG) paylaştığı 2021 Musluk Suyu Veri Tabanına göre, başkent Washington'ı da içine alan 50 eyalette on milyonlarca insanın içme suyunda arsenik, kurşun ve vücutta uzun yıllar kalan kimyasallara (PFAS) rastlandı.

EWG Başkanı Ken Cook yaptığı basın açıklamasında, "Çevre Koruma Ajansının (EPA) Yeraltı Suyu ve İçme Suyu Ofisi, ABD'nin içme suyundaki düzinelerce zehirli maddeden insan sağlığını korumak adına su idareleri ve suyu kirleten kuruluşların baskısına dayanamayacağını onlarca yıldır göstermiştir." dedi.

EWG'nin basın bildirisine göre, söz konusu veri tabanını derlemek için araştırmacılar ve bilim adamları, ABD genelinde iki yılda yaklaşık 50 bin su sistemini analiz etti.

Araştırmacılar, musluk sularındaki sorunu "eski altyapı ile kaynak suyunun kirliliğine" ve ayrıca EPA'nın "içme suyunda güvenli olmayan zehirli kimyasal seviyelerine izin veren" eski düzenlemelerine bağladı.

Washington'daki musluk suları da aşırı kirli

İçme suyunu kirleten 56 yeni etken madde tespit eden araştırmacıların, Washington'da Su ve Kanalizasyon Kurumunun denetimindeki içme suyunda EWG'nin güvenli saydığı arsenik miktarının 58, bromo kloro asetik asidin 1200, bromo dikloro metanın 328, kloroformun 116 ve kromun 4,3 kat fazlasını tespit ettiği kaydedildi.

Ayrıca New York şehrindeki musluk sularında da EWG'nin sağlık yönergelerini aşan ama aynı zamanda federal standartlara uygun 10 kirletici maddeye rastlanırken kurumun araştırmacıları, tüm bu kirletici faktörlerin kanser riskini artırdığını vurguladı.

1974 Güvenli İçme Suyu Yasası, EPA'ya ABD musluk suyu kalitesini denetleme yetkisi vermiş ve kurum 90'dan fazla kirletici madde için maksimum seviyeleri belirlemiş olsa da EWG'ye göre su sistemlerinin çoğu aslında güvenli değil.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Underground, Washington, İçme Suyu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de musluk sularındaki 'görünmez zehir kokteyli' milyonların sağlığını tehdit ediyor - Son Dakika


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