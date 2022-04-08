ABD'de Müslüman öğrencisinin ibadetine izin vermediği öne sürülen öğretmen protesto edildi - Son Dakika

ABD'nin Illinois eyaletindeki bir lisede, Müslüman kız öğrencinin ibadetine izin vermediği iddia edilen öğretmeni protesto eden öğrenciler gösteri yaptı.

East Moline şehrindeki United Township Lisesi öğrencisi Omnia Salih, yerel TV kanalı KWQC'ye yaptığı açıklamada, ibadet için izin istediği öğretmeni Brian Schou'nun kendisini yalancılıkla itham ettiğini öne sürdü.

Salih, Schou ile aralarında geçen konuşma sonucu olumsuz etkilendiğini vurgulayarak "Kendimi çok değersiz ve kötü, dinimin ufacık olduğunu hissetmeme neden oldu." dedi.

Daha sonra öğretmenin ibadet için sınıftan çıkmasına izin verdiğini kaydeden Salih, özellikle ramazan ayında yaşanan bu olay nedeniyle arkadaşları tarafından kendisine destek verildiğini ifade etti.

Olay üzerine yaklaşık 100 öğrenci, ellerinde "İbadete izin verin" ve "İslamofobiye karşı birlikteyiz" yazılı pankartlar açtı. Öğrenciler, okul önünde toplanarak öğretmeni protesto etti.

Okul yönetimi yaptığı açıklamada, okulda tüm dini gruplara ibadet özgürlüğü ve imkanı sağlandığını belirterek, soruşturma neticesinde gösterinin yanlış suçlamalar üzerine düzenlendiği sonucuna vardıklarını düşündüklerini aktardı.

Öğretmen Brian Schou da hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu savunarak, öğrencinin derste gerekli bilgileri kaçırma ihtimalinden dolayı rahatsızlığını dile getirdiğini, aksi takdirde İslam dinindeki ibadetlerle ilgili hiçbir probleminin olmadığını ifade etti.