Üye Girişi
ABD'de Müslüman sürücüyü bayıltana kadar döven New York polisine "nefret suçu" davası - Son Dakika

ABD'de Müslüman sürücüyü bayıltana kadar döven New York polisine "nefret suçu" davası

02.02.2022 00:04
ABD'de Müslüman sürücüyü bayıltana kadar döven New York polisine "nefret suçu" davası

NEW ABD'de, trafikte tartıştığı Müslüman sürücüyü bilinci kaybolana kadar döven New York Şehri polisine "nefret suçu"ndan dava açıldı.

NEW ABD'de, trafikte tartıştığı Müslüman sürücüyü bilinci kaybolana kadar döven New York Şehri polisine "nefret suçu"ndan dava açıldı.

Brooklyn bölge başsavcılığından yapılan açıklamada, New York Polis Departmanına (NYPD) bağlı polis memuru 50 yaşındaki Riggs Kwong'un nefret suçu, tehdit ve yanlış beyan suçlamalarından yargılanacağı belirtildi.

Dava dilekçesinde 18 yıllık polis memuru Kwong'un, 16 Ocak'ta resmi görev sırasında değilken Uber sürücüsü 32 yaşındaki Abdül Motalab ile trafikte aralarında yol verme tartışması çıktığı kaydedildi.

Kwong'un, aracından çıkan Motalab'ı yere yatırarak tekme ve yumruklarla dövdüğü, aynı zamanda alaycı Arap aksanıyla "Bay Muhammet" ve "El Kaide Terörist" gibi ırkçı ifadelerle de hakaret ettiği belirtildi.

Müslüman sürücünün bilincini kaybetmesi üzerine acil polis hattını arayan Kwong'un olay yerine gelen polislere Motalab'ın önce kendisine saldırdığını söylediği bildirildi.

Brooklyn Savcılığının civarındaki güvenlik kameralarını incelemesi ile ilk saldıran kişinin Kwong olduğunun anlaşıldığı ve hakkında işlem yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Brooklyn, Müslüman, New York, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Müslüman sürücüyü bayıltana kadar döven New York polisine 'nefret suçu' davası - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:55 Fenerbahçe'den ayrılışı gündem olmuştu! Diego Perotti'den şaşırtan imza
23:40 Erdoğan'ın revizyon sinyalinin ardından kulisler hareketlendi! Kabine'de değişiklik dedikoduları konuşuluyor
23:38 Korona yüzünden yeni karar aldıramamış! Uzaklaştırma cezası biten cani koca, aynı gün eşini katletti
23:22 Arkadaşını evine çağırıp av tüfeğiyle öldürdü!
23:20 Kılıçdaroğlu ve Akşener'le bir araya gelen Davutoğlu'ndan ittifak yorumu: Oyun kurulacaksa birlikte kuracağız
23:14 Son zamanların en büyük transfer çalımı! Galatasaray, Gedson Fernandes'i ezeli rakibine kaptırdı
23:11 Çıldır Gölünde şaşırtan hareketlilik! Buzun üstünde avlanan aç kurt vatandaşı heyecanlandırdı
23:08 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir canlı yayına mesaj gönderdi, Davutoğlu'nun şaşkınlığı kameralara yansıdı
22:46 Emre Belözoğlu takımın dumanını çıkardı! İşte beğeni yağmuruna tutulan o fotoğraf
22:32 İki parti arasındaki gerginlik yükseldi! HDP'li Sancar'dan İYİ Parti'ye ağır sözler: Kendini muhalefet sayan bir parti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 00:11:20. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de Müslüman sürücüyü bayıltana kadar döven New York polisine "nefret suçu" davası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement