Son Dakika Haberleri: ABD'de Müslüman ve siyahileri hedef alan güzellik kraliçesi tacından oldu
Son Dakika Dünya Haber

ABD'de Müslüman ve siyahileri hedef alan güzellik kraliçesi tacından oldu

1 saat önce

ABD’de “Miss Michihan 2019”da güzellik kraliçesi seçilen Kathy Zhu’nun tacı Müslüman ve siyahilerle ilgili sosyal medya paylaşımlarının “saldırgan” olduğu gerekçesiyle geri alındı.

ABD'de Müslüman ve siyahileri hedef alan güzellik kraliçesi tacından oldu, System.String[]
ABD'de "Miss Michihan 2019"da güzellik kraliçesi seçilen Kathy Zhu'nun tacı Müslüman ve siyahilerle ilgili sosyal medya paylaşımlarının "saldırgan" olduğu gerekçesiyle geri alındı.

Yarışmayı düzenleyen yetkililer, Amerika Dünya Güzellik Kraliçesi Kathy Zhu'ya sosyal medya paylaşımlarının "saldırgan, düşüncesiz ve münasebetsiz" olduğu gerekçesiyle tacının geri alındığını bildirdi. Yetkililer, Zhu'ya sosyal medya paylaşımlarının organizasyonun kural ve şartlarına aykırı olduğunu bildirdi. Tacı alınan güzel de bu yazışmaları sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.
Euronews.com'da Görüntüle
Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aracında hırsız var sandı, "ayı" çıktı ABD'den Pompeo-Çavuşoğlu görüşmesi açıklaması: "S-400'ler bizi hayal kırıklığına uğrattı" Ela şarkısı ile rekor kıran Reynmen şarkıdan ne kadar kazandığını açıkladı Quaresma bombası! Amerika'dan 2 talip çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 14:52:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de Müslüman ve siyahileri hedef alan güzellik kraliçesi tacından oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]