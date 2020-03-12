ABD'de Müslümanlar, Kovid-19'a karşı dua günü ilan etti - Son Dakika

NEW ABD'nin en büyük Müslüman çatı kuruluşlarından biri olan ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 13 Mart cuma gününü, "Ulusal dua ve yakarış günü" ilan etti.

USCMO'dan yapılan yazılı açıklamada, virüs pandemiğinden insanlığın korunması için yarını "Ulusal dua ve yakarış" günü ilan ettikleri belirtildi.

Açıklamada, "İmamlarımızdan ve cuma namazı hatiplerimizden, cuma hutbelerini Müslüman Amerikan topluluğunu ABD'de ve dünyada yeni tip koronavirüs salgını hakkında eğitmeye adamalarını istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Toplum üyelerine, yerel ve ulusal düzeyde sağlık yetkililerinin uyarılarını dikkate almaları ve çok elzem olmadıkça seyahat etmemeleri çağrısında bulunulan açıklamada, hastalık belirtisi olması halinde acil tıbbi tedavisinin aranması, ellerin sık sık yıkanması ve yaşlıların gözetilmesi gibi tavsiyeler hatırlatıldı.