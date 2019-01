ABD'de Müslümanlara Bombalı Saldırı Hazırlığındaki 3 Kişi Tutuklandı

NEW ABD 'nin New York eyaletinin Delaware bölgesindeki bir Müslüman topluluğa bombalı saldırı planlama suçlamasıyla 3 kişi tutuklandı.Yerel basındaki haberlere göre, hafta sonu New York'un Rochester bölgesindeki Greece semtinde 18,19 ve 20 yaşlarındaki 3 kişi tutuklandı.Mahkeme belgelerinde söz konusu üç kişinin çeşitli patlayıcı maddeler ve silah taşıdığı belirtildi ve bu kişilerin New York'a bağlı Delaware bölgesindeki Islamberg kasabasında yaşayan Müslümanlara bombalı saldırı planlamakla suçlandığı ifade edildi.Islamberg, New York'un merkezinden bu bölgeye göç eden Pakistanlı din adamı Mubarek Ali Gilani ve takipçileri tarafından Catskills bölgesi yakınlarında kurulmuştu.Bölgeye yönelik daha önceki yıllarda da çeşitli bombalı saldırılar planlanmış, zanlılar yakalanmıştı.