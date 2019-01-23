Son Dakika Haberleri: ABD'de Müslümanlara Saldırı Hazırlığına Tepki

ABD'de Müslümanlara Saldırı Hazırlığına Tepki

57 dakika önce

NEW Amerika'nın Müslümanları adlı sivil toplum kuruluşundan, New York'ta Müslüman nüfusun yoğunlukla yaşadığı Islamberg kasabasına bombalı saldırı hazırlığındaki 4 zanlının tutuklanmasına ilişkin, "Adaletin yerini bulması ve topluluğumuza yönelik benzeri terör saldırılarının engellenmesi...

ABD'de Müslümanlara Saldırı Hazırlığına Tepki, System.String[]
NEW Amerika'nın Müslümanları adlı sivil toplum kuruluşundan, New York'ta Müslüman nüfusun yoğunlukla yaşadığı Islamberg kasabasına bombalı saldırı hazırlığındaki 4 zanlının tutuklanmasına ilişkin, "Adaletin yerini bulması ve topluluğumuza yönelik benzeri terör saldırılarının engellenmesi için, tutuklanan kişilere ve bunların ilişkili olduğu şahıslara gerekli hukuki muamelenin yapılması çağrısında bulunuyoruz." açıklaması yapıldı.

Amerika'nın Müslümanları adlı sivil toplum kuruluşundan, Islamberg kasabasına bombalı saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen 4 kişinin tutuklanmasının ardından bir açıklama yapıldı.

Söz konusu saldırının plan aşamasında fark edilip geri püskürtülmesinden dolayı memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, federal, eyalet ve yerel yetkililerin saldırının önlenmesindeki çabalarına destek verildi.

Açıklamada, daha önceki yıllarda da kasabaya yönelik benzer saldırı girişimleri olduğuna işaret edilerek, "Milletimizin, İslamofobi, nefret ve dini hoşgörüsüzlüğe bulanmış olması trajikliğin ötesindedir." değerlendirmelerine yer verildi.

Tutuklanan 4 kişinin dava sürecinin yakından takip edileceği vurgulanan açıklamada, "Adaletin yerini bulması ve topluluğumuza yönelik benzeri terör saldırılarının engellenmesi için, tutuklanan kişilere ve bunların ilişkili olduğu şahıslara gerekli hukuki muamelenin yapılması çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hafta sonu New York'un Rochester bölgesindeki Greece semtinde 4 zanlı, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Islamberg kasabasına saldırı hazırlığında yakalanmış ve şüphelilerin üzerinde çeşitli patlayıcı maddeler ve silahlar bulunmuştu.

Islamberg kasabası, New York'un merkezinden bu bölgeye göç eden Pakistanlı din adamı Mubarek Ali Gilani ve takipçileri tarafından Catskills bölgesi yakınlarında kurulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:06 Kaynak: AA

Sivil Toplum Kuruluşu, New York, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tecavüz Suçlamasıyla Gözaltına Alınan Şarkıcı Chris Brown Serbest Bırakıldı ABD Başkan Adayı Olan Dünyaca Ünlü İş Adamı John McAfee, Ülkeyi Terk Etti

Türkiye'deki Medya Satışlarından 916 Milyon Dolar Alan Aydın Doğan'ın Yeni Yatırımı Ortaya Çıktı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ortak Açıklama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 21:03:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de Müslümanlara Saldırı Hazırlığına Tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]