Son Dakika Haberleri: ABD'de Müslümanlara saldırı planlayan gençlere hapis cezası
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ABD'de Müslümanlara saldırı planlayan gençlere hapis cezası

2 saat önce

NEW ABD'nin New York eyaletinin kuzey bölgesindeki kırsal alanda Müslümanların yaşadığı İslamberg yerleşkesine bombalı saldırı planladıkları gerekçesiyle tutuklanan 3 gençten sonuncusu da çıkarıldığı mahkemede hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de Müslümanlara saldırı planlayan gençlere hapis cezası, System.String[]

NEW ABD'nin New York eyaletinin kuzey bölgesindeki kırsal alanda Müslümanların yaşadığı İslamberg yerleşkesine bombalı saldırı planladıkları gerekçesiyle tutuklanan 3 gençten sonuncusu da çıkarıldığı mahkemede hapis cezasına çarptırıldı.

Monroe Bölgesi Mahkemesinde salı günü hakim karşısına çıkan 20 yaşındaki Vincent Vetromile, 7 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Vetromile, Haziran ayındaki duruşmada hakkındaki "Terör eylemi tasarlama, silah ve patlayıcı alet bulundurma" suçlamalarını kabul etmişti.

Vetromile ile birlikte, yaklaşık 200 Müslüman'ın yaşadığı İslamberg yerleşkesine saldırma suçlamalarını kabul eden 20 yaşındaki Brian Colaneri ve 19 yaşındaki Andrew Crysel de haklarındaki suçlamaları kabul ederek geçen ay 4 ila 12 yıl arası hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ocak ayında 3 genç, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı İslamberg kasabasına el yapımı bombalarla saldırı planladıkları gerekçesiyle tutuklanmış, polisin, evlerinde yaptığı aramalarda 3 el yapımı bomba ve 23 silah ele geçirilmişti.

İslamberg kasabası, New York'un merkezinden bu bölgeye göç eden Pakistanlı din adamı Mübarek Ali Gılani ve takipçileri tarafından Catskills bölgesi yakınlarında kurulu bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 12:06 Kaynak: AA
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