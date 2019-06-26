ABD'de "Müslümanlara vize yasağı" protesto edildi
1 saat önce
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nce (CAIR) ABD Kongresi önünde düzenlenen etkinlikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslümanlara vize yasağını onaylayan Yüksek Mahkeme kararının 1. yılı protesto edildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:05 Kaynak: AA
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nce (CAIR) ABD Kongresi önünde düzenlenen etkinlikte, ABD Başkanı Donald Trump
'ın Müslümanlara vize yasağını onaylayan Yüksek Mahkeme kararının 1. yılı protesto edildi.
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