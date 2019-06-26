Son Dakika Haberleri: ABD'de "Müslümanlara vize yasağı" protesto edildi
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ABD'de "Müslümanlara vize yasağı" protesto edildi

1 saat önce

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nce (CAIR) ABD Kongresi önünde düzenlenen etkinlikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslümanlara vize yasağını onaylayan Yüksek Mahkeme kararının 1. yılı protesto edildi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nce (CAIR) ABD Kongresi önünde düzenlenen etkinlikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslümanlara vize yasağını onaylayan Yüksek Mahkeme kararının 1. yılı protesto edildi.
ABD'de Müslümanlara vize yasağı protesto edildi
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:05 Kaynak: AA
Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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