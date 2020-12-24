ABD'de "nakit yardımını 2 bin dolara çıkarma girişimi" Cumhuriyetçilere takıldı - Son Dakika

ABD'de "nakit yardımını 2 bin dolara çıkarma girişimi" Cumhuriyetçilere takıldı

24.12.2020 18:53
ABD'de

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri, Demokratların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımını 2 bin dolara çıkarma girişimini ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısına rağmen reddetti.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri, Demokratların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımını 2 bin dolara çıkarma girişimini ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısına rağmen reddetti.

Trump'ın "600 dolarlık nakit yardımını 2 bin dolara çıkarma" çağrısı üzerine harekete geçen Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyeleri, Cumhuriyetçilerin engeline takıldı.

Demokratlar'ın Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit yardımını 2 bin dolara çıkarmaya yönelik teklifi Cumhuriyetçiler tarafından reddedildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, konuya ilişkin açıklamasında, "Bugün Noel arifesi sabahında, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, Amerikan halkını başkanın desteklemeyi kabul ettiği 2 bin dolardan acımasızca mahrum etti." ifadesini kullandı.

Trump'ın Cumhuriyetçilere çağrıda bulunması gerektiğini belirten Pelosi, konuyu pazartesi günü mecliste yeniden gündeme getireceğini bildirdi.

Pelosi, "Umarım o zamana kadar başkan, hükümeti açık tutmak ve Kovid-19 salgınına yönelik desteği sağlamak için yasayı imzalamış olur." değerlendirmesinde bulundu.

Trump destek paketini "rezalet" olarak nitelendirmişti

ABD Senatosu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketi ile 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısını 21 Aralık'ta onaylamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Kongrede kabul edilerek kendisinin onayına sunulan Kovid-19 salgınına yönelik pakette, 600 dolarlık nakit yardımının 2 bin dolara çıkarılması da dahil bazı değişiklikler yapılması için çağrıda bulunmuştu.

Söz konusu destek paketini "rezalet" olarak nitelendiren Trump, "Kongreye bu pakette saçma bir şekilde düşük olan 600 dolarlık nakit para yardımını 2 bin dolara çıkarma çağrısı yapıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kovid-19 yardım paketi

Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında uzun süren müzakerelerin ardından üzerinde anlaşmaya varılan 5 bin 593 sayfalık tasarı, Kovid-19 salgının ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketi ile 2021 mali yılı için öngörülen 1,4 trilyon dolarlık bütçeyi içeriyor.

ABD tarihinin ikinci en büyük ekonomik yardım paketi olarak nitelendirilen Kovid-19 salgının etkilerine yönelik paket kapsamında, gelir kaybı yaşan Amerikalılar ve küçük işletmelerin yanı sıra pek çok alanda destek sağlanması öngörülüyor.

Bu kapsamda, belirli kriterleri karşılayan vatandaşlara ve çocuklara bir defaya mahsus 600'er dolar nakit yardım yapılması planlanırken, mart ayına kadar ilave 300 dolar işsizlik yardımı sağlanması hedefleniyor.

Tasarıda, küçük işletmelere yönelik Maaş Koruma Programı'na da 248 milyar dolarlık kaynak aktarılması hedeflenirken, kira yardımı için 25 milyar dolar, aşı dağıtımı için 8 milyar dolar, hava yolu şirketleri için 15 milyar dolar, gıda yardımı için 13 milyar dolar, okullar ve üniversiteler için 82 milyar dolar, çocuk bakımı için 10 milyar dolar, taşıma sistemleri için 14 milyar dolar ve çiftçiler için 13 milyar dolar kaynak ayrılması planlanıyor.

Federal hükümete, 2021 mali yılının sona ereceği 30 Eylül'e kadar 1,4 trilyon dolarlık harcama yetkisi verecek bütçede ise savunma harcamalarına 740,5 milyar dolar, iç işleriyle ilgili programlara 664,5 milyar dolar ayrılması öngörülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Temsilciler Meclisi, Nancy Pelosi, Donald Trump, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de 'nakit yardımını 2 bin dolara çıkarma girişimi' Cumhuriyetçilere takıldı - Son Dakika Ekonomi


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