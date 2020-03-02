ABD'de narkotik köpeği 270 kilogram metamfetamin buldu - Son Dakika

ABD'nin Teksas eyaletinin Lewisville kentinde Stryker isimli narkotik köpeği tırda 270 kilogram metamfetamin buldu.

CNN'de yer alan habere göre, Lewisville Emniyet Birimi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polis memuru Pat Robey'in, narkotik bölümünün özel eğitimli köpeği Stryker ile otoyol kenarında park halindeki bir tırda yaptığı aramada 270 kilogram metamfetamin ele geçirdiğini belirtti.

Bunun şimdiye kadar Lewisville'de ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu olduğu ifade edilen açıklamada, Stryker'ın gösterdiği başarıdan ötürü ödüllendirildiği kaydedildi.