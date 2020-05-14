ABD'de NASA araştırmacısı Çin bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı - Son Dakika
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ABD'de NASA araştırmacısı Çin bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı

6 saat önce

ABD'nin Arkansas Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği profesörü ve NASA araştırmacısı olan Simon Ang, Çin hükümeti ve Çin merkezli şirketlerle bağları olduğu ve bu kapsamda para kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle FBI tarafından gözaltına alındı.

ABD'de NASA araştırmacısı Çin bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı, System.String[]

ABD'nin Arkansas Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği profesörü ve NASA araştırmacısı olan Simon Ang, Çin hükümeti ve Çin merkezli şirketlerle bağları olduğu ve bu kapsamda para kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle FBI tarafından gözaltına alındı.

ABD'nin Arkansas Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği profesörü ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) araştırmacısı olan Simon Ang, Çin hükümeti ve Çin merkezli şirketlerle bağları nedeniyle ABD iç istihbarat birimi FBI tarafından gözaltına alındı.ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Simon Ang'in Çin hükümeti ve Çin merkezli şirketlerle yakın bağlantılarının bulunduğu, bu bağlantılar ile NASA projesine fon sağladığı belirtildi. Simon Ang'in kaçakçılık ve söz konusu bağlantılarını federal kurumlardan gizli tutmakla suçlandığı bildirildi.

'ARAŞTIRMA FONU ALMASINI SAĞLADI'

FBI'ın konuya ilişkin raporunda Ang'ın söz konusu bağlantıları yetkili kurumlara ve 1988 yılından bugüne görev yaptığı Arkansas Üniversitesi'ne bildirmediği belirtilerek, "Ang, yanlış beyanlarda bulundu ve dış istihdamını Arkansas Üniversitesi'ne bildirmedi, bu da Ang'ın üniversitede işini sürdürmesini ve ABD hükümet araştırma fonu almasını sağladı" ifadelerine yer verildi.

ÜNİVERSİTE, FBI İLE İŞ BİRLİĞİ HALİNDE

ABD medyası, Arkansas Üniversitesi sözcüsü John Thomas'ın, "Simon Ang üniversite ile olan sorumlulukları askıya alındı ve üniversite bu konuda federal soruşturma ile aktif olarak işbirliği yapıyor" dediğini duyurdu. FBI, üniversitenin kütüphanesinde Ang'ye ait Çin bağlantılı disk bulduğunu ifade etti. Öte yandan, Ang'in 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, NASA, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 02:49 Kaynak: DHA


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