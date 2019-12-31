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ABD'de Nazi selamı veren 34 gardiyanın işine son verildi
5 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri’nin Batı Virginia eyaletinde Nazi selamı veren eğitimdeki 34 gardiyanın işine son verildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Virginia eyaletinde Nazi selamı veren eğitimdeki 34 gardiyanın işine son verildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Batı Virginia Valisi, 34 memurunun işine son verdiklerini ve ayrıca 4 eğitmenin de maaşlarının askıya alındığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:05
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