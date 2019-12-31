ABD'de Nazi selamı veren 34 gardiyanın işine son verildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de Nazi selamı veren 34 gardiyanın işine son verildi - Son Dakika Dünya

ABD'de Nazi selamı veren 34 gardiyanın işine son verildi

5 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri’nin Batı Virginia eyaletinde Nazi selamı veren eğitimdeki 34 gardiyanın işine son verildi.

ABD'de Nazi selamı veren 34 gardiyanın işine son verildi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Virginia eyaletinde Nazi selamı veren eğitimdeki 34 gardiyanın işine son verildi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Batı Virginia Valisi, 34 memurunun işine son verdiklerini ve ayrıca 4 eğitmenin de maaşlarının askıya alındığını söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Batı Virginia, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:05 
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