ABD'de Nazi selamı veren 34 gardiyanın işine son verildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Virginia eyaletinde Nazi selamı veren eğitimdeki 34 gardiyanın işine son verildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Batı Virginia Valisi, 34 memurunun işine son verdiklerini ve ayrıca 4 eğitmenin de maaşlarının askıya alındığını söyledi.