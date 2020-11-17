ABD'de nefret suçları 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı - Son Dakika

ABD'de nefret suçları 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

17.11.2020 01:47
ABD'de nefret suçları 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı, System.String[]

NEW ABD'de yapılan araştırma, işlenen nefret suçu oranının 2008'den sonra geçen yıl en yüksek seviyeye ulaştığını ortaya koydu.

NEW ABD'de yapılan araştırma, işlenen nefret suçu oranının 2008'den sonra geçen yıl en yüksek seviyeye ulaştığını ortaya koydu.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından açıklanan raporda, ülkenin kolluk kuvvetleri tarafından belgelenen vakalar baz alındı. Buna 2019'da işlenen nefret suçları 7 bin 314'e ulaştı. Araştırma, işlenen nefret suçu oranının 2008'den sonra geçen yıl en yüksek seviyeye ulaştığını gözler önüne serdi. 2008'de 7 bin 783 nefret suçu işlenmişti.

Ayrıca 2019'da işlenen 51 nefret içerikli cinayetin kayda geçtiği belirtildi. Bu kurbanlar arasında Teksas'ın El Paso kentinde bir Walmart'ta, Meksikalıların hedef alındığı saldırıda ölen 22 kişinin de bulunduğu kaydedildi.

Siyahilere karşı saldırılar azalırken Yahudi saldırganlığı arttı

FBI raporunda, 2019 yılında Yahudileri ve Yahudi kurumlarını hedef alan 953 saldırının rapor edildiği, din temelli nefret suçlarında yaklaşık yüzde 7'lik bir artış tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Büro, bir önceki yıl Yahudilere ve kurumlarına karşı işlenen suçların sayısını 835 olarak bildirdi.

Aynı raporda, Afroamerikalılara karşı 2018'de 1943 nefret suçu işlenirken bu rakamın 2019'da 1930'a düştüğü açıklandı.

Siyahi vatandaşlara karşı işlenen suç oranında azalma görülürken Latin toplumuna karşı saldırılar geçen yıl 485'ten 527'ye sıçradı. Cinsel yönelime dayalı suçların ise 2019'da bir önceki yıla göre hemen hemen aynı seviyede kaldı.

FBI, nefret suçlarını "bir kişinin ırkı, dini, cinsel yönelimi veya diğer kategorilerine dayalı önyargılı suçlar" olarak tanımladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Federal Soruşturma Bürosu, araştırma, Yahudi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de nefret suçları 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan Kanal İstanbul incelemesiyle ilgili konuştu: Benim onayımla devreye girdi Maske takmaları yönünde uyarılan şahıslar, polise taşla saldırdı Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'a erken seçim çağrısı yaptı Nihal Yalçın'dan Öykü Karayel'in oyunculuğunu övenlere tepki: Bazı konularda cehaletinizi görüyorum Peş peşe gelen başarılı aşı çalışmalarının ardından DSÖ'den açıklama: Etkilerini bilmiyoruz Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Ekonomik yaptırım uygulanabilir Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı
Yunanistan, F-35 alımı için ABD'ye resmi talepte bulundu Yunanistan, F-35 alımı için ABD'ye resmi talepte bulundu         
00:47
Model Cansu Taşkın: Babam para istedi, mahkemeye verdim Model Cansu Taşkın: Babam para istedi, mahkemeye verdim         
00:07
Koronavirüse yakalanan Atletico'lu Luis Suarez, Barcelona maçını kaçıracak Koronavirüse yakalanan Atletico'lu Luis Suarez, Barcelona maçını kaçıracak         
23:41
Son Dakika: Bakan Koca, gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu sonrası kısıtlayıcı tedbirlerin işaretini verdi Son Dakika: Bakan Koca, gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu sonrası kısıtlayıcı tedbirlerin işaretini verdi         
23:01
Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı         
22:07
Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde         
21:31
Barcelona'lı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu Barcelona'lı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu         
19:35
9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis         
18:59
Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı         
18:16
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı         
15:09
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım         
10:20
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 01:51:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de nefret suçları 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei