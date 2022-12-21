Noel öncesi ABD'ye uyarı! Son 40 yıldır yaşanmamış soğuklar görülecek - Son Dakika
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Noel öncesi ABD'ye uyarı! Son 40 yıldır yaşanmamış soğuklar görülecek

22.12.2022 01:05

Noel tatiline hazırlanan ABD'de ulusal ve yerel hava raporlama kurumları şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarı yaptı. Uzmanlar son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını ifade etti.

ABD'de Ulusal Hava Durumu Servisi (NOAA), ülkenin bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını belirterek Noel tatili için seyahat planlayanları uyardı. NOAA, "nesilde bir kez görülecek" kadar nadir karşılaşılan büyük bir kar fırtınası ve soğuk hava dalgasının neredeyse ABD'nin tüm eyaletlerini etkisi altına alacağını kaydetti.

"SEYAHATLER HAYATİ TEHLİKE OLUŞTURABİLİR"

Hava durumu servisi, yılın en yoğun seyahat planlarının yapıldığı dönemde, "Yoğun kar yağışının, seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceğini ve hayati tehlike oluşturabileceğini" işaret etti.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Yaklaşan kötü hava şartları nedeniyle United, American ve Delta Havayolları gibi firmalar da ülke genelinde onlarca destinasyona yapılacak uçuşları iptal ettiğini açıkladı. Ayrıca, soğuk havanın etkisiyle oluşacak fırtınanın, ülkenin Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde Kategori 3 şiddetinde kasırganın basıncına eşdeğer olacağı bilgisi paylaşıldı.

NOEL HAFTASI BOYUNCA SÜRECEK

NOAA'nın verilerine göre, soğuk hava şartları Teksas-Meksika sınırına kadar uzanacağı öngörülüyor. Noel haftası boyunca devam edecek fırtına ve kar yağışından ülkenin en çok orta-batı bölümü etkilenecek.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Noel öncesi ABD'ye uyarı! Son 40 yıldır yaşanmamış soğuklar görülecek - Son Dakika

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