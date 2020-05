ABD'de New Jersey eyaletinin nisan gelirleri Kovid-19 nedeniyle yüzde 60 düştü - Son Dakika

NEW ABD'nin en zengin eyaletlerinden New Jersey'in (NJ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele gereği aldığı ekonomiyi durdurma kararının, nisan ayı gelirlerinde yüzde 60 kayba neden olduğu bildirildi.

Bloomberg'in haberine göre New Jersey eyaletinin gelirleri, 3,5 milyar dolarlık kayıpla nisan ayında yüzde 60 geriledi.

Eyalet görevlilerine dayandırılan haberde, verilerin NJ Valisi Phil Murphy'nin 21 Mart'ta aldığı ekonomiyi durdurma kararından bu tarafa tam bir aylık dilimi kapsadığı bildirildi.

New York'tan sonra Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci eyalet olan NJ'nin, normalde nisan ayında yapılan ve eyalet gelirlerinin en büyük dilimini oluşturan vergi ödemeleri ise Vali Phil Murphy'nin kararı ile 15 Temmuz'a ertelenmişti.

Eyaletin sağlık departmanının paylaştığı bilgilere göre, bugüne kadar New Jersey'de 140 bin Kovid-19 vakası görülürken hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 500 oldu.